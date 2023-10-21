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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 01:27 م

رئيس تونس يحذر من بلفور جديد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، إن كل شعوب العالم اليوم تريد أن تغير مسار التاريخ بعد أن سقط النقاب عن نظام عالمي مازال يحنّ واضعوه إلى تقسيم العالم بين شعوب متحضرة وأخرى همجية أو وحشية.

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وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، أكد الرئيس التونسي مجددا موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني في استعادة كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وأوضح أن الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة، فالأساطيل المتوجهة إلى شرق المتوسط والحشد العسكري غير المسبوق يدلّ على أن الأمر لا يتعلق بفلسطين وحدها بل بتقسيم جديد ثان لبلفور جديد.


ودعا سعيد حكومة بلاده إلى تكثيف العمل الدبلوماسي مع كل القوى الوطنية في الداخل ومع كل الأحرار في العالم لوقف هذه المذابح وللتصدي لكل محاولات التهجير حتى لا تعيش فلسطين والأمة كلها نكبة جديدة كنكبة سنة 1948.


كما دعاه، إلى الانتباه من شرعية جديدة كاذبة مزيفة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

 




 

 


 

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