السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

عناصر الإنقاذ تعثر على الطفل ريان وفريق طبي يستعد لإخراجه من النفق

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

تزامناً مع تعاطف الملايين مع ريان.. اختطاف الطفل فواز قطيفان في سوريا يجتاح تويتر

والدا الطفل ريان ينتظران على متن سيارة الإسعاف

الفايز يدعو الشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال لتقديم الدعم المالي اللازم للدولة

عملية إنقاذ ريان.. انتهاء الحفر اليدوي وتدابير أمنية تمهد لانتشال الطفل

طبيب يرد ويفند توقعات إصابة جميع الأردنيين بأوميكرون

عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

تطورات انقاذ الطفل ريان .. مختص الحفر اليدوي يخرج رافعا علامة النصر

وسائل إعلام مغربية: 40 سم تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان

السبت، 05-02-2022 04:16 م

عملية إنقاذ ريان.. انتهاء الحفر اليدوي وتدابير أمنية تمهد لانتشال الطفل

220225143710620409172


الوكيل الاخباري - تستعد السلطات المحلية في مركز سبت تمروت، بإقليم شفشاون، لإخراج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله ، وفق وسائل اعلام .

واشارت انه في هذه اللحظات تم تجميع عناصر من مختلف الوحدات الأمنية، أيضا، بالقرب من منزل الطفل ريان.

وقد خرج الفريق الذي تكلف بالحفر اليدوي، في هذه الأثناء، فيما تستعد سيارة إسعاف بطاقم طبي، يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، لنقل الطفل ريان إلى المستشفى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022416356787697099

عناصر الإنقاذ تعثر على الطفل ريان وفريق طبي يستعد لإخراجه من النفق

main_image61fe75b6e0d73

تزامناً مع تعاطف الملايين مع ريان.. اختطاف الطفل فواز قطيفان في سوريا يجتاح تويتر

fff

والدا الطفل ريان ينتظران على متن سيارة الإسعاف

nato_70_london

الأطلسي يرد على التعاون الصيني الروسي بدعوة الحلفاء للوحدة

7fc36c3f-e197-4c85-a699-f5ac2bc08096_16x9_1200x676

لبنان: ضبط لبنانية متورطة بتهريب 150 ألف حبة كبتاجون إلى إحدى الدول العربية

61fe5a7f4236045fb07e9c11

وكالة الأنباء البولندية: بدء وصول قوات أمريكية إضافية إلى بولندا

أخبار متعلقة
مممممممممم

المغرب.. مؤشرات تظهر أن الطفل ريان لا يزال حيا

1

تونس.. إحالة عميد المحامين الأسبق للتحقيق العسكري

w

استئناف عمل مطار ألما آتا في كازاخستان

e

السلطات السودانية تغلق جسرين في الخرطوم

920217191138241935432

السلطات الكازاخستانية تعتقل 4400 شخص بينهم مسؤول أمني كبير