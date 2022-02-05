عملية إنقاذ ريان.. انتهاء الحفر اليدوي وتدابير أمنية تمهد لانتشال الطفل

الوكيل الاخباري - تستعد السلطات المحلية في مركز سبت تمروت، بإقليم شفشاون، لإخراج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله ، وفق وسائل اعلام .



واشارت انه في هذه اللحظات تم تجميع عناصر من مختلف الوحدات الأمنية، أيضا، بالقرب من منزل الطفل ريان.



وقد خرج الفريق الذي تكلف بالحفر اليدوي، في هذه الأثناء، فيما تستعد سيارة إسعاف بطاقم طبي، يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، لنقل الطفل ريان إلى المستشفى.

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