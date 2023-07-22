عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا



الوكيل الاخباري - ضربت عواصف جديدة كرواتيا وصربيا، بعد ظهر ومساء أمس الجمعة، مما تسبب في وفاة طفل، في صربيا وحدوث أضرار واسعة في شبه جزيرة "استريا" في كرواتيا وهي مقصد مزدحم للعطلات.

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وفي منطقة "نوفيجراد" الكرواتية، اقتلعت الرياح العاتية الأشجار، التي سقطت على القوافل والخيام والسيارات، طبقا لما ذكرته صحيفة "جلاس استري" الإقليمية، من مدينة "بولا" عاصمة المنطقة، نقلا عن مسؤولين.



ووقعت أسوأ أضرار في منطقة تخييم، قرب البحر، لكن لم يصب أحد بأذى.