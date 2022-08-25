الخميس 25-08-2022
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الخميس، 25-08-2022 04:25 م

عون: عدم جواز تعطيل استحقاق تشكيل حكومة جديدة

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الوكيل الإخباري - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، لعدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق.

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وقال عون خلال اجتماعه مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي،" إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصونة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة أو من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية".


وأشار إلى أن "حكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان".


يذكر أن ولاية عون الرئاسية تنتهي دستوريا في نهاية تشرين الأول المقبل، وسط مخاوف من عدم تمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس جديد، ما يقضي بحسب الدستور بأن تقوم حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي بتولي مهام رئيس الجمهورية طيلة فترة الشغور الرئاسي.

 

بترا

 




 

 


 

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