الدفاعات الروسية تسقط مسيرة جنوب غربي روسيا

الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الاثنين، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ اعتداء إرهابي صباح اليوم عند الساعة 7:30 بطائرة بدون طيار أسقطتها الدفاعات الروسية في مقاطعة بريانسك".



يشار إلى أن القوات الأوكرانية تحاول بشكل شبه يومي ضرب المواقع المدنية في المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.



RT