غوتيريش يٌدين الهجوم على الكتيبة السنغالية في مالي

الوكيل الخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية وبشدة، الهجوم الذي وقع أمس على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، حيث مرت القافلة فوق عبوة ناسفة.

اضافة اعلان



وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام السنغالية، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.



وأشار غوتيريش في بيان صحفي الى "أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، داعيا السلطات المالية إلى "عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم لتقديمهم إلى العدالة بسرعة".



وأكد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم السلطات الانتقالية في مالي وشعب مالي في تحقيق السلام والأمن المستدامين.

