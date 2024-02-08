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الخميس، 08-02-2024 08:34 ص

باكستان تشهد انتخابات تشريعية على وقع توترات أمنية وسياسية

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الوكيل الإخباري - تشهد باكستان اليوم الخميس، انتخابات تشريعية وإقليمية، على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولي رئاسة الحكومة لولاية رابعة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باكستان، فتح حوالي 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام عشرات ملايين الناخبين، وذلك غداة مقتل 28 شخصا على الأقل في تفجيرين وقعا في جنوب غربي البلاد.

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ودعي نحو 128 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائبا وأعضاء البرلمانات الإقليمية.

 

RT

 




 

 


 

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