فلكياً .. موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية

الوكيل الاخباري - يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الفطر كل عام، والذي يعد دخوله إيذانا بانتهاء شهر الصيام. ومن المتوقع أن يصادف يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024 أول أيام شهر شوال 1445، وذلك وفق الحسابات الفلكية.

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وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين".



وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.



في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، ففي تركيا -على سبيل المثال- حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر.



ومن المفترض ألا تقل إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام عن 3 أيام. وتبدأ العطلة من الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان المقبل، وتستمر حتى مساء السبت 13 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية، ليعود الدوام بشكل رسمي يوم الأحد 14 أبريل/نيسان المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول العربية تمنح إجازة قد تبلغ 6 أيام عمل.



نرصد لكم فيما يلي توقعات موعد إجازة عيد الفطر في بعض الدول العربية والإسلامية:



إجازة عيد الفطر في مصر

بحسب صفحة العطلات الرسمية في موقع رئاسة الجمهورية، فإن إجازة عيد الفطر في مصر ستبدأ يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024، وتمتد حتى الجمعة. وبما أن يوم السبت هو يوم عطلة أسبوعية، فمن المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأحد أو الاثنين 15 أبريل/نيسان المقبل.



إجازة عيد الفطر في السعودية

أما في السعودية، فلم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد الإجازة حتى الآن، إلا أن البنك المركزي السعودي "ساما" حدد يوم الخميس 4 أبريل/نيسان المقبل كآخر يوم عمل في شهر رمضان، على أن تفتح المصارف أبوابها مجددا يوم الأحد 5 شوال الموافق 14 أبريل/نيسان المقبل.



إجازة عيد الفطر في قطر

وفي قطر، يقول موقع "ميزان" التابع لوزارة العدل، إن العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة تكون على النحو التالي: عطلة عيد الفطر من اليوم الـ28 من رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها. وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحدا، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.



وعليه، فمن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في قطر يوم الاثنين الثامن من أبريل/نيسان المقبل، وتمتد حتى نهاية يوم الاثنين 15 من نفس الشهر، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء.



إجازة عيد الفطر في الإمارات

وفي الإمارات، تبدأ إجازة عيد الفطر يوم 29 رمضان -والذي يوافق الاثنين الثامن من أبريل/نيسان المقبل بحسب الروزنامة الفلكية- بحسب أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي اعتمدها مجلس الوزراء، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم في الرابع من شوال، الموافق الأحد 13 أبريل/نيسان المقبل.



إجازة عيد الفطر في الكويت

وفي الكويت، لم يتم الإعلان رسمياً عن مواعيد العطلة، إلا أن مواقع محليّة عدة أكدت أنها ستبدأ يوم 29 رمضان الموافق ليوم الثلاثاء التاسع من أبريل/نيسان المقبل، وتمتد حتى نهاية يوم السبت 13 من الشهر نفسه.



وفي العام الماضي، كان ديوان الخدمة المدنية قرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لخمسة أيام، على اعتبار أن أول أيام العيد صادف أول أيام الإجازة الأسبوعية.



إجازة عيد الفطر في العراق

أما العراق، فلم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد العطلة بعد، إلا أن إجازة عيد الفطر تمتد لثلاثة أيام عادة، وسبق أن وصلت إلى خمسة أيام بعد إضافة إجازة نهاية الأسبوع إليها، وهو الأمر المرشح للحدوث هذا العام، على اعتبار أن العيد سيبدأ يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024، وفق الحسابات الفلكية.



إجازة عيد الفطر في المغرب

وفي المغرب، من المنتظر أن تبدأ العطلة في 29 رمضان -والذي سيصادف التاسع من أبريل/نيسان 2024 على اعتبار أن الرباط أعلنت الثلاثاء 12 مارس/آذار الجاري أول أيام الشهر الفضيل- وتمتد حتى الثاني من شوال.



إجازة عيد الفطر في تونس

أما في تونس، فلم تعلن السلطات عن موعد العطلة بعد، إلا أنها تمتد لثلاثة أيام عادة.



إجازة عيد الفطر في الجزائر

من جانبه، كان مجلس الوزراء الجزائري وافق على تمديد عطلة عيد الفطر إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في 2023. وعليه، ففي حال صادف يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024 أول أيام شوال، فإن الإجازة ستمتد حتى نهاية يوم الجمعة.



إجازة عيد الفطر في تركيا

أخيراً، تعتمد تركيا على الحسابات الفلكية، وبالتالي فإن موعد عطلة عيد الفطر محدد من الآن، بحيث تبدأ في منتصف يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق التاسع من أبريل/نيسان 2024 (دوام نصف يوم)، وتنتهي يوم الجمعة 12 منه، على أن تستأنف الدوائر الحكومية أعمالها يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2024 بعد عطلة نهاية الأسبوع.

الجزيرة