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الخميس، 18-05-2023 07:50 ص

فلكياً.. هذا موعد وقفة عرفة وعيد الاضحى

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الوكيل الاخباري - أفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، بأنه وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعـدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يوما، وبالتالي فإن وقفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم 27 يونيو القادم.

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ولفت القاضي، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام، إلى أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19 مايو الحالي (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.


وشرح أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب شمس (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.


وذكر القاضي أنه في محافظات مصر سيغرب القمر مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة).


وأردف أنه في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.

 

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