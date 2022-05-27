فنلندا تسجل أول حالة بمرض جدري القرود

الوكيل الإخباري - يواصل مرض جدري القرود الانتشار عالميا، إذ أعلنت السلطات الصحية في فنلندا تسجيل أول إصابة بهذا المرض على أراضيها.

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وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو لدى رجل زار أوروبا".



وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، والمريض يتعافى".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أن مرض جدري القردة لن يتحول إلى وباء عالمي.



وأفادت المنظمة بتسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة على بمرض جدري القردة على مستوى العالم، منها حالة واحدة مؤكدة في العالم العربي أبلغت عنها الإمارات العربية المتحدة في 24 مايو‎.



يذكر أن مرض جدري القردة، هو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.



وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

روسيا اليوم