فوكس نيوز: بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يبني ديكتاتورية في البلاد على غرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال حواره مع ضيفه، جيسون هينكل، الذي صرح بأن "جو بايدن يقودنا إلى دولة فاشية ويأخذ نموذجا لما يفعله زيلينسكي في أوكرانيا".

وانتقد كارلسون الرئيس الأوكراني لحظره وسائل الإعلام البديلة في البلاد، وقارن ذلك بكيفية قيام بايدن بمراقبة الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصف الجمهوريين بـ "تهديد للديمقراطية".



ووفقا للضيف هينكل فإن زيلينسكي وبايدن يتصرفان على نفس النحو لأن كليهما يتبع المنظمات الغربية الدولية.



وكان زيلينسكي قد دعا في وقت سابق، متحدثا في منتدى 2000 ببراغ، الاتحاد الأوروبي إلى حظر بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية على أراضيه.

RT