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الأحد، 05-03-2023 12:45 م

فولودين: الولايات المتحدة تجبر الدول الأخرى على تمويل أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة بأنها تجبر الدول الأخرى على تمويل كييف، بالرغم من أنها نفسها تنفق أقل بكثير عليها.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "أظهرت واشنطن مرة أخرى أن المبدأ الرئيسي لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها. تجبر الولايات المتحدة البلدان الأوروبية على تمويل نظام كييف على حساب رفاهية مواطنيها. لكن يتضح فيما بعد أن تكاليفها أقل بكثير من تكاليف الآخرين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الـ12 من حيث نفقاتها على دعم أوكرانيا، والتي تبلغ 0,37% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين تنفق بولندا على دعم أوكرانيا 2,10% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها إستونيا ولاتفيا والتشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا والنرويج ورومانيا وقبرص.

وذكر أن بلدان الاتحاد الأوروبي تتحمل تكاليف إضافية بسبب العقوبات ضد روسيا والتي ضربت اقتصاداتها أيضا. وبذلك بلغ إجمالي حجم الدعم لقطاع الطاقة الأوروبي 570 مليار يورو، مشيرا إلى أن تكاليف ألمانيا في هذا المجال تبلغ 7,2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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