السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: وصول 62 ألف لقاح ضد الحمى القلاعية خلال أيام وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية قريباً

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

توضيح من بلدية إربد بشأن إزالة الاعتداءات التنظيمية

التعامل مع 951 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 115 مليون م٣

محاولة اختراق لصفحة الخدمات الطبية على الفيسبوك

النفط يرتفع 2% وبرنت يتخطى الـ 86 دولاراً للبرميل

تحذير من سلوك طريق الماسورة المارة بقضاء العارضة

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

التعليم العالي: نحو 10 آلاف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية الآن

السبت، 11-02-2023 10:39 ص

موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن بدون شروط مسبقة

_124061741__124004840_gettyimages-1239719617


الوكيل الإخباري - صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، وبناء على الحقائق الجغرافية الجديدة، القائمة على الأرض.

اضافة اعلان


وأضاف فيرشينين، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، "الكلاسيكيات تقول أن أي أعمال عسكرية تنتهي بالمفاوضات، ونحن أعلنا مرارا عن استعدادنا للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، مع مراعاة الحقائق القائمة على أرض الواقع، كما يجب أن تأخذ المفاوضات بالاعتبار الأهداف التي أعلنت عنها روسيا".

وأشار، إلى أن أوكرانيا لا يمكنها أن تتخذ قرار الامتثال إلى المفاوضات من عدمه، وإنما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من يفعلون، منوها بأن كييف وافقت على اتفاقيات مينسك، وإسطنبول، في وقت ما، ومن ثم قاطعتها، بناءً على تعليمات من واشنطن وبروكسل.


واختتم فيرشينين كلامه، معلقا على إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قائلا: "موضوع المفاوضات خرج من أيدينا، فنحن أوضحنا موقفنا، والباقي يعتمد على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحاشيته، ورغبتهم في إظهار بعض الحكمة، وحسن التقدير للأمور، من عدمه، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1673600287291

زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

63e74f054c59b777b760595e

انطلاق مسيرات في الذكرى السنوية الـ 44 لانتصار الثورة في إيران

63e74a824236041e0b512abe

الأسد يزور مصابين اثنين قضيا 5 أيام تحت الأنقاض

كك

إنقاذ فتاتين من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بتركيا

63e748c34c59b7777954b35d

فرق الإنقاذ الروسية تنتشل أكثر من 40 شخصا من تحت الأنقاض في تركيا

63e73ec84236041dae1abfe1

نائب أردوغان: أكثر من مليون شخص من متضرري الزلزال يقيمون بمراكز إيواء

أخبار متعلقة
image (35)

ماكرون يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا

7ade6c79e7cb8bf1bd7277c57ad8df2f

المستشار الألماني ينتقد الجدل حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

image - 2023-01-28T090546.710

كوريا الشمالية تؤكد وقوفها إلى جانب روسيا ضد الولايات المتحدة

63c3e1234c59b72dcb071240

برلمانية روسية: واشنطن تستفز بكين وتخطط لخوض حرب ضدها

thumbs_b_c_e54b2bfd527a019243a720ee855ed7a7

أوكرانيا: روسيا تلغي جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى

63c14a3f4c59b726a01a1b81

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية