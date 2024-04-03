الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-04-2024 06:29 ص

فيديو - أعمال شغب في تركيا على خلفية الانتخابات

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الوكيل الاخباري - اندلعت في مدينتي هكاري وأضنة التركيتين، أعمال شغب، وسمع دوي إطلاق نار في الشوارع، وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات.

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وقالت وسائل إعلام إن الاحتجاجات اندلعت بعد أن منعت السلطات في مدينة "فان" مرشح المعارضة من المشاركة في انتخابات رئاسة البلدية ولم تعترف بفوزه.

 


 




 

 


 

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