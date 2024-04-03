فيديو - أعمال شغب في تركيا على خلفية الانتخابات

الوكيل الاخباري - اندلعت في مدينتي هكاري وأضنة التركيتين، أعمال شغب، وسمع دوي إطلاق نار في الشوارع، وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات.
وقالت وسائل إعلام إن الاحتجاجات اندلعت بعد أن منعت السلطات في مدينة "فان" مرشح المعارضة من المشاركة في انتخابات رئاسة البلدية ولم تعترف بفوزه.
🚨⚡️عاجل: مالذي يحدث في تركيا 🇹🇷؟— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) April 3, 2024
اندلعت فوضى كبيرة في تركيا بسبب المواجهة بين السلطات والمعارضة وسمع دوي إطلاق ونزلت قوات الدرك إلى الشارع.
بدأت الاضطرابات بعد أن منعت سلطات مدينة فان في اللحظة الأخيرة مرشح المعارضة عبد الله زيدان من الترشح لمنصب رئيس البلدية. وفي التصويت الذي… pic.twitter.com/YINMlxUHsM