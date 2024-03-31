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الأحد، 31-03-2024 03:20 م

فيديو- إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض

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الوكيل الإخباري- انطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار، اليوم الأحد، حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض عالي الدقة، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

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وأوضح بث مباشر للإطلاق نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق الصاروخ ووضع القمر الصناعي في المدار.


وتم تصميم القمر الصناعي للرصد والتصوير العالي الدقة لسطح الأرض لاستكشاف الموارد الطبيعية.

 

 

سبوتنيك


 




 

 


 

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