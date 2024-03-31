فيديو- إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض

الوكيل الإخباري- انطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار، اليوم الأحد، حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض عالي الدقة، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

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وأوضح بث مباشر للإطلاق نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق الصاروخ ووضع القمر الصناعي في المدار.



وتم تصميم القمر الصناعي للرصد والتصوير العالي الدقة لسطح الأرض لاستكشاف الموارد الطبيعية.



مشاهد لإطلاق صاروخ "سويوز - 2.1 بي"، الذي يحمل القمر الصناعي "4 Resurs- P" لاستشعار الأرض عن بعد، من قاعدة "بايكونور" الفضائية pic.twitter.com/uuiwPMjH8G March 31, 2024

سبوتنيك