فيديو - حزب الله يرد على اغتيال إسرائيل لقائده وسام طويل في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بالمسيرات الهجومية الانقضاضية.

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وقال الحزب -في بيان- إن الهجوم على قيادة المنطقة الشمالية يأتي في إطار الرد على جريمة اغتيال القائدين صالح العاروري ووسام طويل.



ومنذ قليل اكدت مصادر لوكالة رويتزر اغتيال 3 من اعضاء حزب الله في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوب البلاد

وكان قد اعلن حزب الله يوم أمس عن اغتيال القيادي وسام طويل بغارة اسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوب لبنان .