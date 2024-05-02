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الخميس، 02-05-2024 08:23 ص

"مياهنا": اتباع هذه الارشادات يسهم في توفير استهلاك الماء خلال الصيف

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الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه الأردن "مياهنا" إن اتباع هذه الارشادات من شأنه توفير استهلاك المياه خلال الصيف.

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وأضافت أنه يجب استعمال رأس الدش الموفر لأنه يحافظ على معدلات ضغط مختلفة مع إبقاء التدفق مريحاً ومقبولاً، كما يساعد على توفير من 20% إلى 40% من إستهلاك المياه.

 

وأوضحت أن استعماله يمكن الشخص من التحكم باعدادات تدفق المياه نظرا لكونه يتمتع بعدة حركات.

 

وفي ذات السياق أشارت "مياهنا" إلى أهمية استعمال جلاية موفرة تتضمن برنامج (نصف سعة الحمل) في حال عدم التشغيل بالسعة الكاملة.

 

وتابعت يجب أن تعمل الجلاية الموفرة أيضا بتقنية (Energy Star)، وأن تكون فعالية الطاقة فيها +A أو +++A.، بالإضافة لكونها تستهلك من 6 إلى 15 لتراً في الدورة الواحدة.

 

 




 

 


 

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