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الخميس، 02-05-2024 08:26 ص

أسعار الذهب عالميا اليوم

ذهب

الوكيل الاخباري - حققت أسعار الذهب ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي، في تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

زاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار.
وثبّت المركزي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة.


 




 

 


 

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