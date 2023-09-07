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الخميس، 07-09-2023 07:17 ص

فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية

ج


الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان جراء الرياح الشديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأشخاص وهم يحاولون حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعربوا عن أسفهم لهذا الضرر، متمنين من الله أن يعوض المتضررين.

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روسيا اليوم



 




 

 


 

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