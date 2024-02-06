فيديو- عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا وتتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص

الوكيل الإخباري- تسببت عاصفة قوية ضربت ولاية كاليفورنيا أمس بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

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وبحسب لوس انجلوس تايمز، تسبّبت العاصفة بفيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل.



ويشهد جنوب الولاية هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة.



وفي المقابل تعرّض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار مّا تسبّب بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقلّ.

وحذّر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أنّ "هذه العاصفة الضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح"، معلناً حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات من الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.



ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل العاصفة القوية التي اجتاحت كاليفورنيا