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الأحد، 04-02-2024 07:11 ص

فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية كارولاينا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - فاز الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق توقعات بثتها قنوات تلفزيونية أميركية، في اختبار انتخابي هو الأول له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

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وبحسب واشنطن تايمز، حقق بايدن فوزا بغالبية كبيرة جدا في هذه الانتخابات التمهيدية أمام مرشحين آخرين، استنادا إلى التوقعات.


وكان بايدن موجودا في كاليفورنيا مساء السبت قبل توجهه إلى نيفادا (غرب) استعدادا للتصويت المرتقب.


وقال بايدن في بيان "عام 2024، تحدث شعب كارولاينا الجنوبية مرة أخرى، وليس لدي أدنى شك في أنكم وضعتمونا على طريق الفوز بالرئاسة مرة جديدة وخسارة دونالد ترامب مجددا".

 




 

 


 

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