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الخميس، 26-10-2023 07:18 ص

فيديو - قتلى وجرحى بعملية إطلاق نار في ولاية أمريكية

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الوكيل الاخباري - ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين الأربعاء في إطلاق نار عشوائي وقع بمدينة لويستون بولاية مين الأميركية.

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وقالت وسائل إعلام أميركية، إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادث إطلاق النار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها صوّرت في موقع الحادث.


وأفادت شرطة ولاية مين على منصة "إكس" بأنه "هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة".


ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه به على فيسبوك قائلا إنه طليق.

 


 




 

 


 

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