قتيلان وجريحان على الأقلّ بضربات روسية في جنوب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - تسببت ضربات روسية عدة بمقتل ما لا يقلّ عن شخصَين وإصابة اثنين آخرين في جنوب أوكرانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما في مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».



مساء أمس الجمعة، أدّى قصف منطقة سكنية إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب الشرطة الوطنية.

اضافة اعلان



وقال مكتب الرئاسة إن المرأة الجريحة تبلغ 57 عاماً وأُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.



وأوضحت الشرطة أن حريقاً اندلع أيضاً خلال الليل بسبب ضربة على مجمع صناعي وأخمدت النيران لاحقا.



وأضاف المكتب الرئاسي «تضررت منشآت حيوية».



إلى الجنوب، في منطقة خيرسون، أدّت سلسلة من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ صباح أمس الجمعة، وفق المصدر نفسه.



وتسببت هجمات في إصابة ما مجموعه شخصَين في منطقتَي خاركيف ودونيتسك في الشرق، بحسب السلطات.



وأشار المكتب الرئاسي إلى أن عدة بلدات في دونيتسك تعرّضت «لنيران الروس» بينها أفدييفكا.



وتقع مدينة أفدييفكا على الجبهة منذ العام 2014 وعلى بعد 13 كيلومترا شمال دونيتسك «العاصمة» الخاضعة للسيطرة الروسية للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها العام الماضي.

الشرق الأوسط