الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 26-02-2024 09:03 ص

فيديو- "لن أشارك معكم بالابادة " .. اعلام عبري يكشف آخر كلمات الجندي الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه

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الوكيل الإخباري- أضرم آرون بوشنل (25 عاما)، جندي في سلاح الجو الأمريكي، النار في نفسه الليلة الماضية (الأحد) أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة،

ووفقا لما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فقد بث الجندي الحدث مباشرة على موقع تويتش. وأطلق على الفيديو عنوان "فلسطين حرة لن أكون مشاركا في الإبادة الجماعية"، ومن ثم أضرم النار في نفسه وانهار على الرصيف.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية في البداية قد ذكرت أن حالته حرجة وأن حياته في خطر. ومن ثم أعلنت وفاته في المستشفى.

وتم استدعاء السلطات إلى مكان الحادث وإجلاء الرجل المصاب بحروق شديدة من أمام السفارة. وفتح تحقيق في الحادث.

في البداية، لم تكن ملابسات الحادثة واضحة، إذ خلال الحادثة  تحدث الجندي بطريقة غير واضحة، ولم يفهم العاملون في السفارة ما يقوله.

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ويظهر في الفيديو وهو يصل إلى مكان الحادث، قائلا إنه سيقوم "بعمل احتجاجي شديد، ولكن مقارنة بما شهدته فلسطين أمام المستعمرين - فهو ليس متطرفا على الإطلاق".

ثم وقف أمام البوابة، وسكب على نفسه مادة قابلة للاشتعال، وبعد أن استجوبه أحد الحراس عن فعلته، أشعل النار في نفسه وهو يهتف عدة مرات "فلسطين حرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ،  ففي بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أضرم متظاهر يلوح بالعلم الفلسطيني النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في ولاية جورجيا. وبحسب التقارير، فقد أصيب بعد ذلك بجروح خطيرة، كما أصيب في الحادث حارس أمن حاول التدخل.

 

 

 




 

 


 

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