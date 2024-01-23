فيديو- مقتل شخص حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي في العراق

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بأن شخص قتل أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

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وقال المصدر لموقع "العهد نيوز" إن "المعلومات الأولية الواردة تشير الى أن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجير نفسه عند بوابة قيادة عمليات صلاح الدين مديرية الأمن والانضباط التابعة للحشد".



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قوة من الحشد تقتـ.ـل انتــ.ـحارياً حاول التعرض على مقرات الحشد في صلاح الدين حيث استطاعت محاصرة الإرهـ.ــابي وقتـ.ـله قبل أن يصل الى البوابة الرئيسة لأحد مقرات الحشد الشعبي في صلاح الدين . قوة من الحشد تقتـ.ـل انتــ.ـحارياً حاول التعرض على مقرات الحشد في صلاح الدين حيث استطاعت محاصرة الإرهـ.ــابي وقتـ.ـله قبل أن يصل الى البوابة الرئيسة لأحد مقرات الحشد الشعبي في صلاح الدين . pic.twitter.com/l0ZRsuOTUE January 23, 2024

روسيا اليوم