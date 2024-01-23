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الثلاثاء، 23-01-2024 10:57 ص

فيديو- مقتل شخص حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي في العراق

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بأن شخص قتل أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

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وقال المصدر لموقع "العهد نيوز" إن "المعلومات الأولية الواردة تشير الى أن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجير نفسه عند بوابة قيادة عمليات صلاح الدين مديرية الأمن والانضباط التابعة للحشد".

 

 

 




 

 


 

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