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الأربعاء، 17-01-2024 09:13 ص

العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، على خلفية هجماتها الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق.

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وقالت الوزارة إن العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.


وأضافت أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك.


 




 

 


 

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