فيضانات تغمر عشرات السيارات في بلد عربي

الوكيل الاخباري – غمرت سيول جارفة عشرات السيارات في العاصمة اللبنانية، السبت، إثر فيضان “نهر بيروت”.

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وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن عشرات السيارات غرقت في سيول جارفة عند تقاطع “الدورة ـ الكرنتينا” شرقي العاصمة بيروت، عقب سيول عنيفة ضربت العاصمة.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مياه السيول وهي تغمر عشرات السيارات بشكل شبه كامل، من بينها شاحنة تابعة لفرق الإطفاء.