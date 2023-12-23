السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

اصابات بحادث سير في عمان

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم

إصابة 44 عسكرياً إسرائيلياً خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20 ألف و258 شهيداً منذ 7 اكتوبر

فيضانات تغمر عشرات السيارات في بلد عربي

ابو عبيدة يرجّح مقتل هؤلاء

جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي بقصف لحزب الله

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 201 خلال 24 ساعة

مستشفى المقاصد يوقع اتفاقية لشراء جهاز تصوير طبقي

الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا الهجوم على جامعة في التشيك

عاجل

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20 ألف و258 شهيداً منذ 7 اكتوبر

السبت، 23-12-2023 07:21 م

فيضانات تغمر عشرات السيارات في بلد عربي

1


الوكيل الاخباري – غمرت سيول جارفة عشرات السيارات في العاصمة اللبنانية، السبت، إثر فيضان “نهر بيروت”.

اضافة اعلان


وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن عشرات السيارات غرقت في سيول جارفة عند تقاطع “الدورة ـ الكرنتينا” شرقي العاصمة بيروت، عقب سيول عنيفة ضربت العاصمة.


وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مياه السيول وهي تغمر عشرات السيارات بشكل شبه كامل، من بينها شاحنة تابعة لفرق الإطفاء.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
010

توضيح من الجيش المصري بشأن تحركات عسكرية باتجاه معبر رفح

6586c10d4c59b74b610feb55

وسائل إعلام: ترامب يبحث ترشيح نيكي هايلي لمنصب نائب الرئيس

6586d0dd4236045200388765

الأرجنتين.. خافيير ميلي يسرّح 7 آلاف مسؤول لخفض نفقات الدولة

IMG-20231223-WA0064

مقتل شخص بقصف أوكراني لقرية حدودية جنوب غربي روسيا

Doc-P-473972-638389271110335812

القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند تم بطائرة من إيران

6586b6f64c59b74b610feb4f

وكالات: نشوب حريق في سفينة بعد هجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي