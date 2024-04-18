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الخميس، 18-04-2024 10:07 ص

فيضانات روسيا تغمر المزيد من الأراضي والمنازل

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الوكيل الاخباري- أكدت هيئة الإنقاذ والطوارئ في روسيا ارتفاع عدد المنازل التي غمرتها فيضانات الربيع بمقدار 1.7 ألف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ووصل العدد الكلي إلى ما يقرب من 18 ألف منزل.

وقال مصدر في الهيئة: "بحلول صباح يوم 18 أبريل، غمرت فيضانات الربيع 17808 منازل سكنية في 210 بلدات و175 قطعة أرض تابعة لبيوت ريفية، وبلغت الزيادة أكثر من 1.7 ألف خلال يوم واحد، خاصة في مقاطعتي أورينبورغ وكورغان".

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وأوضح المصدر أن "المياه غمرت 32593 قطعة أرض تابعة لمنازل ريفية، وهو ما يزيد بمقدار 1554 منزلا عن اليوم السابق، بالإضافة إلى 95 جسرا و77 طريقا خاصا بالسيارات".

 

وفي وقت سابق، أشارت نائب رئيس قسم الهيدرولوجيا بكلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية ناتاليا فرولوفا إلى أن الفيضانات التي تشهدها مقاطعة أورينبورغ جنوب روسيا، كانت الأعنف من نوعها في 80 عاما.

 




 

 


 

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