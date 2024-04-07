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الأحد، 07-04-2024 08:55 ص

روسيا.. تطوير مسيرة جديدة تعمل في مناطق التلوث الإشعاعي

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز "الحلول المتكاملة" الروسي عن تطوير طائرة مسيرة من نوع FPV، مخصصة للعمل في مناطق التلوث الإشعاعي.

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وحول الموضوع قال مدير المركز، دميتري كوزياكين لوكالة سبوتنيك الروسية: "نعم، لدينا العديد من هذه المشاريع. أحدها هو مسيرة (خروست) المصممة للعمل في مناطق التلوث الإشعاعي أو الكيميائي، وتم تزويد الطائرة المسيرة بجهاز الاستشعار اللازم لقياس معدلات (النشاط أو التلوث الإشعاعي)، ويتلقى مشغلها المعلومات من جهاز الاستشعار عبر الإنترنت عندما تنفذ الطائرة جولة استطلاعية فوق منطقة معينة، بما في ذلك المباني، ويمكّنها هذا من تحديد الأماكن الأكثر تلوثا".


وأشار كوزياكين إلى أن العديد من المنظمات مهتمة اليوم بالطائرة الجديدة، لكن لم يتم توقيع أية عقود بعد للحصول عليها.


واعتبارا من 1 أبريل العام الجاري تم إطلاق مشروع تجريبي في روسيا لإنشاء نظام تدريب مستمر للمتخصصين في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تشغيل طائرات يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، ووافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على قواعد المشروع التجريبي.

أما مركز "الحلول المتكاملة" لتطوير التقنيات غير المأهولة فهو مؤسسة تابعة للمعهد المركزي للهيدروديناميكا الجوية الروسي في جوكوفسكي، يعمل على تطوير الطائرات المسيرة من نوع FPV بدورة متكاملة.


وتمكن المركز على مدار السنوات السابقة من تطوير مجموعة من الطائرات المسيرة من طراز "جوكر"، وأحدثها "جوكر-10"، القادرة على حمل حمولة تصل إلى 5 كيلوغرامات، يمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة 100 كم/ساعة مع الحمولة، والوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة بدون حمولة.

 

RT

 




 

 


 

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