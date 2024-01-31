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في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

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الأربعاء، 31-01-2024 12:00 م

في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

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الوكيل الإخباري- قال مارك غرين رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، إن هذه اللجنة صوتت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

في وقت سابق، ذكرت قناة فوكس نيوز، أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قدموا سببين لتبرير إقالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس المتهم بـ "رفض الانصياع للقانون بشكل متعمد وممنهج وتقويض ثقة الجمهور".

وأضاف الجمهوري مارك غرين: "لقد رفض مايوركاس عن عمد وبشكل منهجي تنفيذ القوانين التي أقرها المشرعون وانتهك ثقة الكونغرس والشعب الأمريكي. وكانت النتائج كارثية وعرضت حياة جميع الأمريكيين وثرواتهم الاقتصادية للخطر".

وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين طرح على المشرعين مبادرة عزل مايوركاس لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.

وقالت في شهادتها في ذلك الوقت أمام مجلس النواب، انتهك مايوركاس واجبه الدستوري، "عندما سمح بغزو ما يقرب من 10 ملايين من الأجانب غير الشرعيين" وتنازل "عمدا" عن مسؤوليته عن حماية حدود الولايات المتحدة.

وإذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما، على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاما يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.

في عام 1876، تم بهذا الشكل عزل وزير الحرب الأمريكي ويليام بيلكناب.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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