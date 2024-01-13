التصويت ينطلق لانتخاب رئيس إدارة تايوان

الوكيل الإخباري- بدأ سكان تايوان التصويت لانتخاب رئيس إدارة الجزيرة وأعضاء المجلس التشريعي (أعلى هيئة تشريعية).



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وقالت لجنة الانتخابات، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي في البلاد (03:00 بتوقيت موسكو). وفي هذا العام، سيتمكن من المشاركة في التصويت 19.5 مليون من سكان تايوان البالغ عددهم 23.4 مليون نسمة، أي كل من تجاوز عمره سن العشرين.



وسيستلم كل ناخب، ثلاث بطاقات اقتراع: اختيار رئيس الإدارة ونائبه، والتصويت للمرشحين لمنصب النواب البرلمانيين في الدائرة الإقليمية، والتصويت على القوائم الحزبية. ومن المتوقع أن تعلن النتائج في المساء. ويتم تحديد الفائز بأغلبية بسيطة من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية في هذه الانتخابات.



وسيستمر التصويت ثماني ساعات. وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في البلاد (11:00 بتوقيت موسكو). ووفقا للتشريعات الحالية، يحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل 10 أيام من الانتخابات وكذلك إجراء استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز التصويت.



ويتنافس ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الإدارة: لاي تشينغ -تي البالغ من العمر 64 عاما من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، وهو يو البالغ من العمر 66 عاما من حزب الكومينتانغ المعارض، وكي وين زي البالغ من العمر 64 عاما من حزب شعب تايوان الوسطي. ويعتبر لاي تشينغ -تي المرشح الأوفر حظا في السباق الانتخابي.



