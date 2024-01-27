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السبت، 27-01-2024 08:33 ص

واشنطن تكشف عن صفقات بيع مقاتلات محتملة لليونان وتركيا

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة مع تركيا لبيع طائرات "إف-16" بقيمة 23 مليار دولار، ومع اليونان لطائرات "إف-35" بقيمة 8.6 مليار دولار بانتظار موافقة الكونغرس.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيانين عبر موقعها إنها أبلغت الكونغرس بالبيع المحتمل لأنقرة وأثينا. 

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وفي شأن الصفقة المحتملة مع تركيا، قال البيان إن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين القدرات الجوية وقابلية التشغيل البيني (قدرة التطبيقات والأنظمة على تبادل البيانات بشكل آمن وتلقائي) لحليف منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو الذي يمثل قوة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".


وأضافت "سيسمح البيع المقترح لتركيا بتوسيع وتحديث أسطولها من طائرات إف-16 مع اقتراب طائرات إف-16 الأقدم من نهاية عمرها التشغيلي. ستزود هذه الطائرات الجديدة والمجددة تركيا بأسطول من الطائرات المقاتلة الحديثة متعددة المهام لتمكينها من توفير الدفاع عن مجالها الجوي، والمساهمة في مهام الناتو للحفاظ على الأمن الإقليمي والدفاع عن حلفاء الناتو، والحفاظ على إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات الناتو". 


ولفتت إلى أن تركيا "تمتلك طائرات من طراز إف-16 في مخزونها ولن تجد صعوبة في استيعاب هذه الطائرات والخدمات في قواتها المسلحة"، مشيرة إلى أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".


ومن ضمن لائحة طويلة للبيع المحتمل "طلبت تركيا شراء 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 وتحديث 79 طائرة من طراز إف-16"، بالإضافة إلى "32 طائرة من طراز إف-16 "C Block 70"، وثماني طائرات من طراز إف-16 "D Block 70".

 

RT

 




 

 


 

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