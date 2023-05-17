في قصة انسانية رائعة .. عائلة سعودية تتبرع باعضاء جسد ابنها المتوفي وتنقذ حياة 6 أشخاص

الوكيل الإخباري -

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في تصرف انساني نبيل، قررت عائلة سعودية أن تتبرع بجميع أعضاء جسد ابنها المتوفى دماغياً لوجه الله تعالى، وتزرع الأمل والبهجة في حياة 6 أشخاص مرضى.ووفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية، تقرر أن يتم التبرع بالقلب لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام، وكلية لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً، الكلية الأخرى لمريض يبلغ من العمر 16 عاماً.كما تبرعت العائلة بالرئتين لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً، والبنكرياس لمريض عمره 31 عاماً، والكبد لمريضة تبلغ من العمر 29 عاماً.وقالت العائلة إن التبرع لوجه الله بأعضاء جسد ابنها يأتي ليكون صدقة جارية عنه، وليكون اجراً دائماً ومستمراً.