الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

عاجل

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

الثلاثاء، 21-11-2023 12:37 م

قائد الجيش اللبناني للعسكريين: حافظوا على جهوزيتكم بوجه العدو الإسرائيلي

0


الوكيل الإخباري - دعا قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، العسكريين إلى المحافظة على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات وعلى رأسها العدو الإسرائيلي.اضافة اعلان


وجاء في أمر عون إلى العسكريين قبل يوم من عيد الاستقلال الـ80 للبنان قائلاً: "قدر لوطننا أن يواجه التحدي تلو التحدي على مدى تاريخه الحديث، في منطقة تعاني من الاضطرابات والنزاعات الدامية والمتلاحقة، واليوم، نقف أمام مشهد شديد الخطورة، إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني، ويكرر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدما ذخائر محرمة دوليا".

وتوجه إلى العسكريين قائلاً: "صمودكم وتضحياتكم هي من أهم عوامل قوة اللبنانيين، فثابروا على القيام بواجبكم، وحافظوا على جاهزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات والتطورات في هذه المرحلة الصعبة، والأخطار التي تهدد لبنان وعلى رأسها العدو الإسرائيلي. الوكالة الوطنية للإعلام

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

thumbs_b_c_079cd27d76c98c45fb43526bc96ec3e4

كييف تستضيف رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة مولدوفا

تنزيل (7)

شويغو: القوات الأوكرانية فشلت في تنفيذ عملية إنزال في خيرسون وتكبدت خسائر فادحة

تنزيل (5)

علييف: فرنسا ارتكبت معظم الجرائم في تاريخ الاستعمار

1696931157_media

استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

تنزيل (4)

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو

أخبار متعلقة
186C4D92-50E2-42CB-B6DB-294D8C2D9345

غارات الاحتلال تعرقل حصاد الزيتون بقرى لبنان الحدودية

bb0wTegPjJduT_1699200093

تصريح للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مركبة مدنية في لبنان

6544af8c423604108210e08a

بري: إذا أرادت إسرائيل توسيع العملية بالجبهة الشمالية فنحن جاهزون

20524_422366021271762_265300064439677159_n

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية تصل جنوب لبنان

65424e894236046a365a23e4

حزب الله" يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي وسط قصف إسرائيلي مكثف لبلدات وقرى حدودية

25252525

الكويت تطالب مجلس الأمن بالتحرك فورا لحماية الفلسطينيين