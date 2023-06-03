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السبت، 03-06-2023 11:18 ص

قبرص تسلم ناشطا كرديا متهما بالإرهاب إلى ألمانيا

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الوكيل الإخباري - قامت السلطات القبرصية بترحيل الناشط الكردي كنان أياز، المتهم بالتورط في أنشطة إرهابية، إلى ألمانيا حيث تم اتهامه بالمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

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أعلن ذلك اليوم السبت إفستافيوس إفستافيو، محامي الدفاع عن الناشط الكردي، وقال: "تم وضع كنان على متن طائرة متجهة من لارنكا إلى فرانكفورت، وهو موجود حاليا في ألمانيا. هذا الصباح يجب أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في كارلسروه".

وذكر المحامي أنه حاول يوم أمس الجمعة وقف عملية الترحيل، وأرسل استئنافا آخر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أشار فيه إلى الحالة الصحية السيئة للمحتجز.


ونوه المحامي بأن الناشط الكردي مضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، وسمحت السلطات القبرصية في اللحظة الأخيرة بفحص أياز من قبل طبيب مستقل.


وقال المحامي: "وعلى الرغم من أن الطبيب ذكر أن المريض لا يستطيع السفر لأسباب صحية، إلا أنهم قرروا تسليمه".


تسببت قضية أياز البالغ من العمر 48 عاما، في ضجة كبيرة في قبرص، وتحدث عنها العديد من السياسيين.


ويشار إلى أنه قضى 10 سنوات في السجون التركية، بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.


تم اعتقال أياز في 16 مارس في مطار لارنكا بطلب من السلطات الألمانية، وقد يواجه في ألمانيا عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات بتهمة المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

 

RT

 




 

 


 

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