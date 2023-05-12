ألمانيا تستعد لطلبية دبابات ليوبارد بقيمة 3.2 مليارات دولار

الوكيل الإخباري - تستعد ألمانيا لطلب 18 دبابة قتال رئيسية طراز ليوبارد 2 لتحل محل الوحدات المرسلة إلى أوكرانيا مع خيار بطلب 105 دبابات أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2.9 مليار يورو (3.2 مليارات دولار)، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.



ونقلت بلومبرغ عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه من المتوقع ان توافق لجنة الميزانية في مجلس النواب على الطلب الأولي المكون من 18 دبابة - بقيمة نحو 525 مليون يورو - في نهاية الشهر الجاري.

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يشار إلى أن هذا الطلب هو الأحدث في حملة أوسع لتحديث القوات المسلحة الألمانية التي أججتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وعلى رأس ميزانية الدفاع السنوية التي تبلغ نحو 50 مليار يورو، أنشأ ائتلاف المستشار أولاف شولتس الحاكم صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لمحاولة تعويض سنوات من نقص الاستثمار في الجيش.



وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع أن الحكومة تجري محادثات متقدمة بشأن شراء 18 دبابة ليوبارد بدلا من تلك المرسلة إلى أوكرانيا. ورفضت المتحدثة التعليق على التفاصيل المالية الخاصة بالطلبية، قائلة إن المحادثات لا تزال جارية.

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