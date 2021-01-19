قبل ساعات من دخوله البيت الأبيض.. تفاصيل تشكيلة إدارة بايدن النهائية

الوكيل الاخباري - يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، غدا الأربعاء، لأن يدخل رسميا البيت الأبيض، وأعد الرئيس الجديد لذلك التشكيلة الكاملة النهائية لإدارته.

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ورصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية التشكيلة الكاملة للإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، التي تضمنت أسماء عديدة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.



وجاءت تلك التشكيلة على النحو التالي:

نائب الرئيس الأمريكي: كاملا هاريس

تعتبر نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس أول نائب رئيس امرأة ومن أصول ملونة تشغل هذا المنصب، حيث ولدت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا لأبوين من جامايكا والهند.



وزارة الخارجية – أنتوني بلينكين

شغل بلينكين منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.



وزارة الخزانة – جانيت يلين

عملت يلين سابقًا كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذا تم تأكيدها، ستكون أول امرأة وزيرة للخزانة.



وزارة الدفاع – ليود أوستن

أوستن هو جنرال متقاعد وله أكثر من 40 عامًا في الخدمة العسكرية. وسيكون أول وزير دفاع أسمر البشرة.



النائب العام – ميريك غارلاند

غارلاند حاليًا قاضٍ فيدرالي، في محكمة الاستئناف الدورية في العاصمة. تم ترشيحه إلى المحكمة العليا من قبل أوباما، لكن ترشيحه لم ينظر فيه مجلس الشيوخ أبدًا، مما أدى في النهاية إلى قيام الرئيس ترامب بتعيين القاضي نيل غورسوش لشغل المقعد.



وزارة الداخلية - ديب هالاند

هالاند حاليًا عضوة ديمقراطية في الكونغرس من نيو مكسيكو. إذا تم تأكيدها، فستكون أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.



وزارة الزراعة - توم فيلساك

شغل فيلساك هذا المنصب في إدارة أوباما من 2009-2017.



وزارة التجارة - جينا ريموندو

ريموندو هو حاليًا حاكم ولاية رود آيلاند.

وزارة العمل - مارتي والش

والش هو العمدة الحالي لبوسطن.



وزارة الصحة والخدمات الإنسانية - كزافييه بيسيرا

بيسيرا هو المدعي العام الحالي لولاية كاليفورنيا.



وزارة الإسكان والتنمية العمرانية - مارسيا فودج

فودج حاليًا ممثل ديمقراطي عن ولاية أوهايو.



وزارة النقل - بيت بوتيغيغ

بوتيغيغ هو عمدة سابق لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا. ترشح لمنصب الرئيس في عام 2020.



وزارة الطاقة - جينيفر غرانهولم

غرانهولم هو حاكم سابق لميشيغان.



وزارة التربية والتعليم - ميغيل كاردونا

يشغل كاردونا حاليًا منصب مفوض التعليم في ولاية كناتيكيت.



وزارة شؤون المحاربين القدامى - دينيس ماكدونو

كان ماكدونو رئيس موظفي أوباما خلال ولايته الثانية. أمضى معظم فترة ولاية أوباما الأولى كنائب رئيسي لمستشار الأمن القومي.

وزارة الأمن الداخلي - أليخاندرو مايوركاس

عمل مايوركاس كمدير لخدمات الجنسية والهجرة الأمريكية خلال فترة ولاية أوباما الأولى ونائب وزير الأمن الداخلي في الولاية الثانية لأوباما.



مدير وكالة المخابرات المركزية - وليام بيرنز

وكان بيرنز، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والأردن، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ونائب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما.



مدير وكالة حماية البيئة - مايكل ريغان

عمل ريغان في وكالة حماية البيئة في الماضي ويشغل حاليًا منصب سكرتير قسم الجودة البيئية في نورث كارولينا.



مدير المخابرات الوطنية - أفريل هينز

كان هينز نائب مدير وكالة المخابرات المركزية والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في عهد أوباما.



الممثل التجاري للولايات المتحدة - كاثرين تاي

تاي هو المحامي الرئيسي في التجارة للأعضاء الديمقراطيين في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب.



رئيس موظفي البيت الأبيض - رونالد كلاين

كان كلاين رئيس موظفي بايدن عندما أصبح نائب الرئيس في عام 2009. وكان أيضًا رئيسًا لموظفي نائب الرئيس آل غور والمدعي العام جانيت رينو خلال إدارة كلينتون.



سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة - ليندا توماس غرينفيلد

كانت توماس غرينفيلد سفيرة في ليبيريا خلال فترة ولاية أوباما الأولى. خلال الولاية الثانية لأوباما كانت مساعدة وزيرة الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية.



شغلت توماس جرينفيلد أيضًا مناصب في الخدمة الخارجية في سويسرا وباكستان وكينيا وغامبيا ونيجيريا وجامايكا.

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ - جون كيري

كان كيري وزيرا للخارجية خلال ولاية أوباما الثانية. كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس من عام 1985 إلى عام 2013.

سبوتنيك

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