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الأحد، 21-03-2021 04:58 م

قتيل وجرحى بقذائف على حلب السورية

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة الانباء السورية "سانا" إن مدنيا قتل وجُرح 3 آخرين، بينهم طفلة، جراء سقوط قذائف على حي الفردوس بشرق مدينة حلب السورية.

ولم تذكر الوكالة مصدر القذائف، بينما تحدثت صفحات إخبارية من حلب عن سقوط عدة قذائف على أحياء الصالحين والفردوس، وقالت إن عددا من الإصابات المتفاوتة وصلت مستشفيي الجامعة والرازي في المدينة. 

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وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لقوات تساندها دمشق" استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا.

 

وقالت الوزارة في بيان إن 5 قتلوا وأصيب 10 في محافظة إدلب التي تسيطر عليها تركية وقوات محلية متحالفة معها.

 

المصدر:  روسيااليوم



 




 

 


 

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