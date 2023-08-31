قرار عاجل في مصر يطبق على ملايين الأشخاص اعتبارا من الأحد

الوكيل الاخباري- ألغى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، قرار عمل الموظفين عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع.

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وقام رئيس الوزراء بإلغاء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي، لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات، حيث من المقرر أن يعود الموظفين للعمل من مقار أعمالهم، مع انتهاء موجة الحر، وذلك في بعض الجهات الحكومية، التي طبقت هذا النظام على مدار الأسابيع الماضية.



وكان مجلس الوزراء المصري قد نفى في بيان، الأربعاء، شائعة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.