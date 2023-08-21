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الإثنين، 21-08-2023 04:27 م

أستراليا تشتري 200 صاروخ توماهوك كروز من أمريكا لتعزيز قدراتها الدفاعية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، عزمها شراء ما يربو عن 200 صاورخ توماهوك كروز من الولايات المتحدة لصالح البحرية الملكية الأسترالية، مقابل حوالي 1.3 مليار دولار أسترالي (83 مليون دولار أمريكي).

ومن شأن هذه الصفقة أن تجعل أستراليا ثالث دولة تمتلك هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، إلى جانب أمريكا والمملكة المتحدة.

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وبحسب ما ذكره وزيرالدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز، تعد الصواريخ الهجومية بعيدة المدى، والأسلحة الأخرى الموجهة، مهمة للغاية في العصر الجديد الذي يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، والمخاطر.


وقال الوزير في بيان اليوم الإثنين: "نحن نستثمر في القدرات التي تحتاجها قواتنا الدفاعية حتى نبقي خصومنا في خطر، بعيدا عن شواطئنا، وأيضا من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين الأستراليين وسط عالم معقد نعيش فيه اليوم، يتسم بالغموض ".


وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة في كانبرا على شراء أكثر من 60 صاورخا بعيد المدى، مضادة للرادارات.


وسوف يتم تشغيل هذه الصواريخ جو-أرض على متن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي.


وأشارت مراجعة دفاعية حديثة إلى أن أستراليا بحاجة إلى أن تتمكن من إبقاء خصومها في خطر، ولكن بعيدا عن شواطئها، وذلك عبر تطوير القدرة على شن ضربات دقيقة على أهداف بعيدة المدى، بحسب البيان.


كما أشار وزير الصناعة الأسترالي بات كونروي إلى أن بلاده تعتزم بناء قدراتها المحلية في مجال تصنيع الصواريخ.


وأطلقت أمريكا وبريطانيا وأستراليا في عام 2021 تحالفا أمنيا تحت اسم "أوكوس"، يتكون من اختصارات أسماء الدول الثلاث بالإنجليزي.

 

البيان

 




 

 


 

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