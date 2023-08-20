رئيس غامبيا يعلق سفر المسؤولين إلى الخارج لخفض الإنفاق

الوكيل الإخباري - أمر رئيس غامبيا أداما بارو بتعليق سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد بهدف خفض الإنفاق العام، وفق ما أعلن متحدث رسمي أمس السبت.



وقال المتحدث باسم الرئاسة أبريما سانكاره، إن الرئيس بارو وقع أمرا تنفيذيا يقضي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية للرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية" حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

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واستثنى القرار الاجتماعات التي تكون مشاركة غامبيا فيها إلزامية، إضافة إلى الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية.



وتحتل غامبيا، أصغر دولة في إفريقيا، المرتبة 174 من أصل 191 على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يجمع بين معايير الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.



ويعيش أكثر من خمس السكان البالغ عددهم نحو مليونين على أقل من دولارين في اليوم، وفقا للبنك الدولي.



وبلغ معدل التضخم السنوي 11.6 في المئة العام الماضي، كما ارتفع العجز في الموازنة ومستويات الدين مع انخفاض عائدات الضرائب.

RT