مصر تنفي منع دخول مواطني بعض الدول أراضيها

الوكيل الإخباري - أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد انتشار معلومات عن إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على التأشيرة عند الوصول.



ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة هذه المعلومات، وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية.

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وشدّدت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كل الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.



وكان وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، قد كشف أن الحكومة وافقت على العديد من التسهيلات لمنح تأشيرات دخول مصر للعديد من الدول.



وأشار الوزير المصري إلى أنه جرت الموافقة على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار بالنسبة لمواطني 180 دولة، الذي تمت الموافقة في أبريل الماضي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.



وأضاف عيسى، أنه جرت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدي وصولهم للمطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوربي "شنغن"، أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.



وأشار إلى الموافقة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية لاستخراج تأشيرات دخول اضطرارية بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دول المغرب العربي "المغرب والجزائر وتونس" إضافة إلى إيران وإسرائيل، لافتا إلى أنّ سياح إيران سيسمح لهم فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، كما جرت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا.



وأوضح عيسى أنه بالنسبة للسياح العراقيين الأقل من 16 عاما والأكبر من 60 عاما تأشيرات إلكترونية لدخول مصر، لافتا إلى أنّه جرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.



RT