قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية منع المقيمين ممن ليس لديهم تصريح دخول إلى مكة المكرمة اعتباراً من اليوم الخميس 26 مايو، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين ، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول ، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة ، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، تصريح عمرة ، تصريح حج. وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.



وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من شتى أنحاء العالم.

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