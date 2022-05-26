الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

حالة البلاد: ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب أهم معيقات الاستثمار

الكشف عن أسرار وخفايا فيروس جدري القرود

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

وفيات الخميس 26-5-2022

الأوقاف تعلن قوائم الحجاج الأردنيين للعام الحالي اليوم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الخليل

قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من قلقيلية

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الخميس، 26-05-2022 07:58 ص

قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم

السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية منع المقيمين ممن ليس لديهم تصريح دخول إلى مكة المكرمة اعتباراً من اليوم الخميس 26 مايو، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

اضافة اعلان


وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين ، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول ، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة ، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، تصريح عمرة ، تصريح حج. وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.


وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من شتى أنحاء العالم.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
346089_5_1653301360

الكشف عن أسرار وخفايا فيروس جدري القرود

6e235537e22a6ba95f39d19109c366f9

بايدن يحظر استخدام الشرطة لأسلوب الخنق

زلزال 3

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك

لقاح ج

الدنمارك .. مصنّعو لقاح جدري القرود يؤكدون توفر كمية كافية

جدري

فرنسا تسجل 5 إصابات بجدري القرود

فيروس2

سلوفينيا تكشف عن الإصابة الثانية لمرض جدري القرود

أخبار متعلقة
ض

الأرصاد السعودية: منطقتان سترتفع فيهما الحرارة إلى درجات قياسية

1487854

السعودية تدعو مواطنيها لتجنب السفر الى سريلانكا

thumbs_b_c_b396076bf30a48679d250c5e7e1c3142

السعودية تبدأ باجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام

C8D6C8B9-FEBF-48D9-919B-481D3E32CFE1

السعودية .. اندلاع حريق في مبنى الصحة بمحافظة القنفذة -فيديو

حسا

السعودية.. "عاصفة الليل" أشعلت الحرائق وحطمت أعمدة الكهرباء

الحج

السعودية تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام