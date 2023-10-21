السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر

الوكيل الإخباري -

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحصل، ولن يحصل على حساب مصر ابداً.وأضاف السيسي خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية، أن الاستيطان وتدنيس المقدسات وتهجير الفلسطينيين أمر يجب أن لا يستمر.ونوه إلى أن حلّ القضية ليس التهجير وإنما الحل هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم على أرضهم مثل باقي الشعوب.وأكد أننا أمام مرحلة صعبة، ما يهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.ويشارك فى القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من الأردن وقطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصري فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.