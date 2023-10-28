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السبت، 28-10-2023 01:05 م

السيسي للمصريين: الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها لا تقلقوا

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الوكيل الإخباري - دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها، باعثا برسالة طمأنة إلى شعبه قائلا: "إن الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها، متحدثا عن بذل بلده جهودا لوقف الحرب".

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جاء حديث السيسي في مداخلة على هامش فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالقاهرة.


وقال الرئيس المصري في مداخلته: إن الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير، أطمئنكم أن لا أحد يستطيع إيذاء مصر".


وكشف السيسي عن أن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.


وقال: "هناك الكثير من التفاصيل، وليس كل شيء يتم الإعلان عنه".


وقال: "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وأن إدخال 20 شاحنة يوميا ليس كافيا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة".

 




 

 


 

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