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الخميس، 09-12-2021 09:58 ص

قرداحي: لم أكن وديعة سورية في حكومة ميقاتي

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الوكيل الإخباري-قال وزير الإعلام اللبناني المستقبل جورج قرداحي إنه لم يكن "وديعة سورية" في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مؤكدا أن قرار استقالته "ذاتي ومستقل ولم يكن متمسكا بالوزارة".

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وقال قرداحي: رئيس "تيار المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية أكد لي أنّه معي في أي قرار أتخذه سواء بالبقاء في الوزارة او الاستقالة".


وأضاف: "حزب الله شعر أن موقفي موقف سيادي لذلك دعمني وأنا شاكر لذلك وكنت أتمنى من كل الجهات أن يكون موقفهم سياديا".


وقال: "ميقاتي كان يتمنى أن يتواصل معه (ولي العهد السعودي الأمير محمد) بن سلمان.. وغير صحيح أن الحكومة هي حكومة حزب الله كما اعتبر وزير الخارجية السعودي... أصدقائي في الخليج قالوا لي أن ليس هناك أمرا مسيئا لدول الخليج في تصريحاتي ولم تكن الظروف مناسبة لأتواصل مع أصدقائي هناك بسبب هول الهجمة الخليجية على لبنان".

 

روسيا اليوم

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