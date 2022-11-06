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الأحد، 06-11-2022 03:50 م

وزيرة خارجية ألمانيا تحذر: البشرية تتجه نحو الهاوية

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الوكيل الإخباري - وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحد من الاحتباس الحراري بأنه أولوية قصوى.

وأضافت بيربوك اليوم الأحد: "البشرية تتجه نحو الهاوية، نحو احتباس حراري بما يزيد على 2.5 درجة مئوية، يصحبه تأثيرات مروعة على حياتنا وعلى الكوكب الوحيد الذي نمتلكه".

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وقالت بيربوك قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 في مصر اليوم الأحد "إن العالم لديه "كل الأدوات اللازمة في يده من أجل الحد من أزمة المناخ".


ويشارك أكثر من 40 ألف شخص في المؤتمر الذي ينطلق اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ.

 

وسوف يتفاوض مسؤولون من نحو مئتي دولة خلال المؤتمر على مدار أسبوعين بشأن كيفية تعزيز مكافحة الاحتباس الحراري.


وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنه على الرغم من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، فإنه يجب ألا يصير عام 2022 "عاما ضائعا بالنسبة لحماية المناخ. فيتعلق الأمر بالنسبة لكثير من الدول ببقاء شعوبها وحضارتها".


وأضافت بيربوك: "بالنسبة لها (لهذه الدول) لا تزال أزمة المناخ الموضوع الأمني الأهم، وليس الحرب الروسية في أوروبا"، وأشارت إلى أن هذه الدول تتوقع من الدول الغنية مزيدا من التضامن.

 

البيان

 




 

 


 

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