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الأربعاء، 30-08-2023 11:29 ص

قطر: تحويل جميع وسائل النقل العام إلى كهربائية بالكامل بحلول 2030

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الوكيل الإخباري - أعلنت قطر اليوم، عن خطة لتحويل جميع سيارات الأجرة ومختلف وسائل النقل العام إلى العمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030.

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وقال مسؤول في وزارة المواصلات القطرية في تصريحات اليوم، إن جميع أنواع الحافلات التي ستسير في شوارع قطر، ستكون بموجب هذه الخطة كهربائية بالكامل بحلول عام 2050.


وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات القطرية، المهندس حمد عيسى عبد الله أن خطة تحويل أسطول النقل العام في قطر إلى "كهربائي وصديق للبيئة"، تسير وفق المخطط، منوها بتجربة تحويل نحو 30 بالمائة من أسطول حافلات النقل العام والباصات خلال بطولة كأس العالم 2022، للعمل بالطاقة الكهربائية.


وتعمل قطارات مشروع مترو الدوحة الذي دشنته قطر عام 2019، بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يسير ذاتيا.

 




 

 


 

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