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الأحد، 27-08-2023 09:00 ص

رئيس وزراء قطر: ليس لدينا حرب مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني قوله في مؤتمر للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، إن بلاده "ليست لديها حرب مع إسرائيل ولكن هناك احتلال إسرائيلي للفلسطينيين".

ووفق ما نقلت قناة "INEWS24" العبرية فقد تحدث رئيس وزراء ووزير خارجية قطر عن العلاقات بين بلاده وإسرائيل، وعن إمكانية التطبيع بينها وبين السعودية، خلال مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في سنغافورة، وقال: "في نهاية المطاف، ليست لدينا حرب مع إسرائيل، ولكن هناك احتلال إسرائيلي للفلسطينيين". 

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وفي هذا السياق، لفتت القناة إلى أن "التقارب المحتمل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل الآن قد يؤثر على موقف قطر".


من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن محمد آل ثاني تطرق في كلمته ضمن سلسلة "محاضرات رافلز" التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، إلى رؤية دولة قطر حول التحديات التي تواجه الدول الصغيرة والمتوسطة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الأمني حتى يتم تحقيق الأمن الشامل والمستدام، لا سيما في المجال الأمني والدفاعي والسياسي والاقتصادي والاستثماري، والطرق المبتكرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تعزيز الحلول السلمية والمبادرات الدبلوماسية لحل مختلف النزاعات والحروب في المنطقة والعالم.

 

كما تناول العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".


وقال رئيس مجلس الوزراء القطري في كلمته "إننا نشهد في العالم، الذي مر بتحولات عظيمة في السنوات القليلة الماضية.. وغالبا ما اسأل كيف تمكنت قطر، كدولة صغيرة، من تحقيق التوازن بين اللاعبين الدوليين".


ونوه بأن قطر توصلت "مع إيران إلى اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، لنصبح وسيطا رئيسيا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، ولفتح قناة مالية ستساعد في حل القضايا التي طال أمدها، وهي خطوة نأمل أن تؤدي إلى تفاهمات أكبر بشأن مسألة إيران النووية".


وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين مقابل العديد من الإيرانيين المسجونين وإلغاء تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، وأعربت إسرائيل عن خشيتها من أن "صفقة التبادل" بين واشنطن وطهران مقدمة "لتفاهمات أوسع".

 

RT

 




 

 


 

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