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الأحد، 27-08-2023 09:31 ص

عبد اللهيان يثمن في اتصال مع نظيره القطري دور الدوحة في الاتفاق بين واشنطن وطهران

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الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية القطرية الأحد، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا السبت من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

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ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان ثمن الدور الذي قامت به قطر في الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن "قطر تبذل جهودا إيجابية وبناءة في العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في أغسطس الجاري، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى تقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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